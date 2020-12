Há seis sepultamentos em Assis neste sábado, dia 26 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã será sepultado o músico Osmir Sebastião, o ‘Mirão do Jet Boys’, de 66 anos, que morreu na Santa Casa de Assis.

Também no período da manhã haverá o sepultamento de Astrogildo Piedade, de 45 anos, que morreu na cidade de Marília, onde estava internado.

O senhor Ildebrando de Almeida, de 74 anos, que morava na rua Nivaldo Neres Gusmão, na vila Prudenciana, está sendo velado na Catedral de Assis. Até o início da manhã, o horário do sepultamento não havia sido definido.

O velório do senhor Roberto Benedito da Silva, de 83 anos, que morreu em São Paulo, acontecerá na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. O horário do sepultamento não foi definido.

A senhora Maria de Lourdes de Jesus, de 83 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente. Até o início da manhã, o horário do sepultamento não havia sido definido.

O jovem Welington Souza Costa, de 28 anos, que morava na rua Humberto de Campos, na vila Xavier, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis. Não foi definido o horário do sepultamento.

O número do telefone do Cemitério Municipal da Saudade para confirmação do horários de sepultamentos é 3324-9259.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!