Segundona começa neste domingo para VOCEM e Assisense

Com cinco partidas disputadas, começou neste sábado, dia 21 de agosto, o Campeonato Paulista da Série B, chamado de ‘Segundona’ por uns jornalistas e de ‘Bezinha’ por outros. Os dois clubes de Assis estreiam neste domingo, dia 22.

Na rodada inaugural, o Rio Branco recebeu o Grêmio São-Carlense em Americana e venceu por 2 a 1. Juninho e Thiago marcaram para o Rio Branco e Jhonatan diminuiu para o time de São Carlos.

Em Jundiaí, o Paulista ficou no empate com o Flamengo de Guarulhos em 1 a 1. O lateral Marcos Vinícius abriu o placar para o tricolor e o atacante Arian empatou para o time rubronegro.

Na cidade de Suzano, o Suzano venceu o União Mogi por 2 a 1. Leonam e Mendes marcaram os gols da vitória e o atacante Nathan diminuiu para o União.

Jogando em casa, o Mauá derrotou o Manthiqueira por 2 a 1, com gols de Venícius e Vinícius. André Luiz diminuiu para os visitantes.

Em Limeira, Independente e Itapirense empataram em 1 a 1. Fabrício colocou o time da casa na frente do placar, mas Vinícius empatou para o time de Itapira.

Por medidas de segurança sanitária, visando evitar aglomerações e o risco de transmissão do novo coronavírus, a competição não receberá torcida nos estádios na primeira fase, mas as partidas serão transmitidas por um canal contratado pela Federação Paulista de Futebol.

Para assistir as partidas, o torcedor precisa buscar o link disponibilizado no portal da FPF, no endereço: www.futebolpaulista.com.br

Os dois times de Assis -VOCEM e Clube Atlético Assisense-, que estreiam neste domingo, estão no Grupo 2, ao lado de Grêmio Prudente (Presidente Prudente), Esportiva Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo), XV de Novembro (Jaú) e Osvaldo Cruz.

As seis equipes brigarão, em turno e returno, por seis vagas para avançar à próxima fase e terem direito ao primeiro repasse financeiro da Federação Paulista.

O VOCEM entra na disputa com a mesma promessa dos anos anteriores de “brigar pelo acesso à Série A-3”. A diretoria executiva, presidida por Lauro Valim, e o Conselho Deliberativo, dirigido pelo empresário Edson Fiuza, mantiveram o técnico Betão Alcântara e contrataram vários jogadores “a dedo”, garantem.

O Esquadrão da Fé estreia às 16 horas, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente, e o técnico Betão Alcântara só deve anunciar o time titular no vestiário. Pelo que foi observado nos treinamentos da semana, a única dúvida é o volante Favela, que se recupera de lesão.

A provável escalação do VOCEM é: Eugênio; Nathan, Guilherme Arruda, Diego ‘Bebê’ e Klaidher; Favela ou Fujita, Paulinho, Keslley e João Felipe; Otacildo e Welbinho.

A delegação mariana, chefiada pelo coordenador Carlos Alberto Seixas, ex-jogador do Palmeiras e Cruzeiro, viaja para Presidente Prudente às 12 horas.

O Atlético Assisense, presidido por Fabinho Melo, apostou no retorno do treinador Paulo César ‘PC’ para tentar, pelo menos, repetir a campanha de 2019, quando o time chegou às quartas de final da competição com um elenco bem mais barato do que o rival da cidade.

A contratação de maior repercussão é a do atacante Thiago ‘Imperador’, irmão de Adriano ‘Imperador’. Apesar de badalado, o jogador não deve começar a disputa como titular.

O técnico PC já anunciou o time que entra em campo no estádio Tonicão, às 10 horas, contra a Esportiva Santacruzense: João ‘Pantaneiro’; Renato, Zé Roberto, Valú e Marcelo; Viturino, Tiago Garcia, Batistuta e Luís Carlos; Toure e Lukako.

RODADA DE DOMINGO

10 horas

Assisense x Santacruzense

Osvaldo Cruz x XV de Jaú

São Carlos x Mogi Mirim

Barcelona x Mauaense

Matonense x América

Inter de Bebedouro x Taquaritinga

15 horas

Grêmio Prudente x VOCEM

Catanduva x Fernandópolis

Guarulhos x Colorado Caieiras

Atlético Mogi x ECUS

