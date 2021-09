Segundo turno para VOCEM e Assisense começa neste domingo

Começa na manhã deste domingo, dia 12 de setembro, o segundo turno do Campeonato Paulista da Série B para VOCEM e Assisense.

A rodada, no entanto, teve início na tarde deste sábado, dia 11, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O líder, XV de Novembro de Jaú, só empatou com o lanterninha Osvaldo Cruz em 1 a 1.

O time visitante abriu o placar com Luvizeto, aos 19 minutos de jogo. O ‘Galo da Comarca’ só conseguiu empatar aos 39 minutos do segundo tempo, com Luizinho, através de cobrança de penalidade máxima.

O Atlético Assisense, do técnico Paulo César ‘PC’, que entrou na zona de classificação ao vencer o Osvaldo Cruz no último domingo, está em Santa Cruz do Rio Pardo, onde enfrentará a Esportiva Santacruzense no estádio Deputado Leônidas Camarinha, às 10 horas.

Alceu de Castro Júnior, de 39 anos, apita a partida, com auxílio de Miguel Cataneo Ribeiro, de 39 anos, e Vander Luís Pereira, de 30 anos.

O VOCEM, do treinador Carlos Alberto Seixas, receberá o Grêmio Prudente no domingo, às 10 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

Vice-líder do Grupo 2 com 8 pontos, o ‘Esquadrão da Fé’ sabe que o confronto deste domingo, contra a equipe prudentina, quarta colocada com 5 pontos, será decisivo para ambos times.

Antônio Carlos de Souza Júnior, de 32 anos, será o árbitro principal. Ele terá como assistentes Ricardo Bussete, de 45 anos, e Marcelo Zamian de Barros, de 39 anos.

Por medida de segurança sanitária, a Federação Paulista de Futebol ainda não permite a presença de público nos estádios. Os jogos são transmitidos pelo portal disponibilizados pela FPF, a Eleven Sports.

RODADA

XV de Jaú 1 x 1 Osvaldo Cruz

Santacruzense x Assisense

VOCEM x Grêmio Prudente

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 16 pontos

VOCEM – 08 pontos

Assisense – 06 pontos

Grêmio Prudente – 05 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

Santacruzense – 04 pontos

Welbinho é esperança de gols no VOCEM

Imagem: Ivanzinho Melo