Secretário de Obras Clóvis Marcelino acaba de falecer na Santa Casa

O secretário municipal de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Assis, Clóvis Marcelino da Silva, acaba de ter sua morte confirmada por volta das 19 horas desta terça-feira, dia 28 de julho, na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Assis.

Clóvis estava internado desde o dia 9 de julho, quando teria enfrentado problemas respiratórios. No dia 15, segundo publicação do portal Assiscity, ele teve conhecimento do resultado positivo para COVID-19.

Com agravamento do seu quadro clínico, foi removido para a UTI -Unidade de Terapia Intensiva- na manhã desta terça-feira, mas não resistiu.

O prefeito José Aparecido Fernandes, informado sobre a morte, se dirigiu à Santa Casa para prestar apoio aos familiares.

