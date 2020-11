Secretário da Fazenda terá acareação em audiência da ‘Máfia das multas’

Acontece na tarde desta segunda-feira, dia 30 de novembro, mais uma audiência -que pode ser a última- do processo que ficou conhecido na cidade de Assis como ‘Máfia das multas de trânsito’.

De acordo com intimação feita pelo juiz Arnaldo Valderrama, a partir das 16 horas, haverá uma acareação, ‘de forma presencial’, entre duas testemunhas arroladas no processo, o secretário municipal da Fazenda, Percy Cidin Speridião Amêndola, e o agente de trânsito Renato Peres.

A acareação ocorrerá porque essas duas pessoas, na condição de testemunhas, apresentaram depoimentos contraditórios durante as audiências de instrução no processo de corrupção ativa no Departamento Municipal de Trânsito.

Na semana passada, o advogado de defesa de um dos nove réus apresentou um pedido para adiar a acareação, mas o Juiz Arnaldo Valderrama manteve a data inicial.

O advogado alegou que estará atuando numa outra audiência, com réu preso, na Comarca de Cândido Mota e alegou que o pedido visava “evitar atrasos e a impossibilidade de comparecimento”.

Valderrama negou o pedido e justificou: “Indefiro o pedido de redesignação -adiamento- da audiência de acareação. A outra audiência para qual o ilustre advogado de defesa está intimado, embora seja em outra comarca, será realizada de modo virtual e com uma hora e trinta minutos de diferença”, argumentou.

Em caso de eventual atraso na audiência de Cândido Mota, o magistrado admite esperar para poder iniciar a acareação: “De qualquer modo, ressalto que a audiência destes autos é a última da pauta e, caso seja necessário, será tolerado razoável atraso por parte da defesa, para que se inicie o ato”, encerrou Valderrama.

A Justiça promete tomar todos os cuidados sanitários na sala de audiência onde as testemunhas estarão presentes para participarem da acareação. Todos deverão estar usando máscaras e haverá álcool gel disponível, bem como será respeitado o distanciamento social.

A acareação entre essas duas testemunhas deve ser um dos últimos procedimentos, antes do juiz Arnaldo Zasso Valderrama anunciar a aguardada sentença.

Na sala de audiências, também estará presente o promotor Fernando Fernandes Fraga, que atua na acusação. Já os advogados de defesa dos réus deverão acompanharão a acareação, através de videoconferência.

Percy, na condição de testemunha, terá acareação nesta segunda-feira