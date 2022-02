Secretaria programa vacinação contra Covid na Ficar nesta sexta-feira de carnaval

Com músicas e marchinhas de carnaval, além de adereços e fantasias que lembram os festejos de Momo, a Secretaria Municipal da Saúde programou mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 para esta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, no recinto da Ficar.

Para ter acesso ao recinto, o Departamento Municipal de Trânsito orienta aos motoristas e motociclistas que se posicionem com seus veículos no portão localizado na avenida Chico Mendes, nas imediações do Centro Social Urbano, prolongamento da avenida Getúlio Vargas.

Serão três horas de imunização pelo sistema drive thru, quando não é preciso descer do veículo para receber a vacina. A atividade começará às 17 horas e tem o término programado para às 20 horas.

Haverá vacinação às crianças, adolescentes e adultos. “Aplicaremos 1ª, 2ª e 3ª doses para todas as pessoas que estão em tempo oportuno ou em atraso com alguma das doses”, explica a secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati.

DE DIA – Durante todo o dia, nesta sexta-feira, também haverá vacinação contra a Covid-19 nas unidades de saúde e algumas escolas da rede municipal. Acompanhe os horários de locais:

ESCOLAS

10 horas – EMEIF Guiomar Namo de Melo (Rua José Antônio Ferreira, 125 – Vila Ouro Verde, ao lado do ginásio de esportes Jairo dos Santos)

14h30 – EMEIF Maria José Valverde ( Rua Olympio de Melo, 902 – Parque das Acácias)

OBS – A vacinação será realizada no horário da aula e é exclusiva aos estudantes.

UBS

Das 8 às 11 horas – UBS Vila Operária (avenida Antônio Zuardi – em frente ao Parque Buracão)

Das 8 às 11 horas – UBS Vila Ribeiro (rua Viriato Corrêa, 555)

Das 8 às 11 horas – UBS Jardim Paraná (rua Ponta Grossa, 245)

ESF

Das 13h30 às 16 horas – ESF Vitória (Rua Irmã Maria José Trevisan, 39 – Atrás da Casa das Crianças)

.