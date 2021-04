Santa Casa inicia nova campanha para atrair doadores de sangue

Juntos, Santa Casa de Assis, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar deram início a mais uma campanha visando estimular a doação de sangue para manter equilibrado o estoque do produto no Hemonúcleo que funciona no Hospital Regional de Assis.

A campanha, intitulada “Amigos Incríveis da Esperança” é lançada num momento de agravamento da pandemia de Covid-19, onde o estoque de sangue está muito abaixo do necessário para atender os pacientes de Assis e da Região.

“Precisamos, com urgência, da participação da comunidade nessa campanha”, apela a provedora da Santa Casa, Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade.

Segundo monitoramento realizado pelo Ministério da Saúde, nestes tempos de pandemia, os bancos de sangue já apresentam sensível redução nos estoques de bolsas.

De acordo com dados oficiais, o cenário nacional indica que postos de coleta de sangue tiveram uma queda de 30%. “As coletas são realizadas em ambiente hospitalar, portanto essa diminuição pode ser explicada pelo medo do doador se expor ao risco e acabar se contaminando com Covid-19, o que não ocorre já que todas as medidas sanitárias são adotadas pelas unidades”, garantem as autoridades de saúde.

Para evitar o esgotamento do estoque de sangue no hemonúcleo do Hospital Regional de Assis, Santa Casa, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar se mobilizaram e lançaram a campanha.

O Cabo Alexandre Latuffe, representando o comando da PM em Assis, e o capitão Ricardo José Marçal, do Corpo de Bombeiros, participaram do ato simbólico para marcar o início da campanha de conscientização.

As doações podem ser feitas no Hemonúcleo do Hospital Regional de Assis, de segunda a sexta-feira, no período das 7 às 11 horas. “No ato da doação, é importante informar que a contribuição é destinada à Santa Casa de Assis”, orienta Telma.

Durante esta semana, como gesto de incentivo, de solidariedade e de exemplo à população, soldados do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do município estão fazendo o gesto de doação.

“Lembramos que não há perigo algum em ser doador de sangue, pois os cuidados com a higienização foram intensificados pelos hemocentros com lavagem de mãos, uso de antissépticos e higienização de instrumentos e superfícies”, repete a provedora da Santa Casa.

CUIDADOS – Além das medidas de higienização, que já estão sendo adotadas, pessoas que apresentaram sintomas respiratórios e febre nos últimos 30 dias não podem realizar qualquer tipo de doação.

Da mesma forma, quem teve contato com pessoas diagnosticadas com Covid-19 ou apresentaram sintomas para a doença, somente poderão fazer a doação de sangue após, no mínimo, 30 dias.

Durante a doação, o doador e o profissional da saúde devem manter a distância necessária para diminuir os riscos e uma possível contaminação no local.

REQUISITOS – Para doar sangue na pandemia:

• Estar saudável sem sintomas de gripes, resfriados ou com tosse nos últimos 30 dias;

• Pesar mais de 50kg;

• Ter entre 16 e 59 anos – Idosos devem aguardar o fim do isolamento social;

• Não ter tido hepatite após os 11 anos.

Demais critérios para a doação

• Estar alimentado (não ingerir alimentos gordurosos antes da doação);

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

• Apresentar documento de identificação com foto emitida por órgão oficial (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, passaporte, registro nacional de estrangeiro, certificado de reservista e carteira profissional emitida por classe).

Impedimentos temporários

• Estar grávida.

• Pós-parto: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana.

• Impedimento de 12 meses no período que a mulher estiver amamentando.

• Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

• Tatuagem / maquiagem definitiva nos últimos 12 meses.

• Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses.

• Qualquer procedimento endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc): aguardar 6 meses.

• Extração dentária (verificar uso de medicação) ou tratamento de canal (verificar medicação): por 7 dias.

• Cirurgia odontológica com anestesia geral: por 4 semanas.

• Acupuntura: se realizada com material descartável: 24 horas; se realizada com laser ou sementes: apto; se realizada com material sem condições de avaliação: aguardar 12 meses.

• Vacina contra gripe: por 48 horas.

• Herpes labial ou genital: apto após desaparecimento total das lesões.

• Herpes Zoster: apto após 6 meses da cura (vírus Varicella Zoster).

Critérios definitivos de impedimento

• Ter passado por um quadro de hepatite após 11 anos;

• Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV 1 e 2 e Doença de Chagas;

• Uso de drogas ilícitas injetáveis.

Intervalo entre as doações

• Homens: 2 meses (máximo de 4 doações no período de 1 ano).

• Mulheres: 3 meses (máxima de 3 doações no período de 1 ano).

Informação e imagem: Santa Casa de Assis