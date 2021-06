Rotatória recebe 56 novas cruzes

De acordo com o boletim oficial emitido pela Secretaria Municipal da Saúde, que acompanha a evolução da pandemia da COVID-19, até sexta-feira, dia 25 de junho, Assis tinha registrado 364 óbitos decorrentes de complicações da doença.

Como no dia 7 de junho, quando fez uma ‘intervenção’ na rotatória São Francisco de Assis, o advogado e artista plástico Karol Tedesque havia instalado 308 cruzes na cor preta para lembrar o número de vidas perdidas até aquele momento, ele decidiu voltar ao local na madrugada desta segunda-feira, dia 28 de junho, para instalar outras 56 novas cruzes.

“Desta vez, optei por deixar as cruzes na madeira crua, para que as pessoas notem a quantidade de vidas perdidas em tão pouco tempo e que se lembrem das medidas de proteção que devem continuar respeitando”, falou Tedesque.

O advogado e artista disse ter abandonado a ideia inicial de remover as cruzes 15 após a instalação. “Após minha intervenção receber homenagens de familiares e amigos de vítimas da COVID, que colocaram flores, imagens e frases identificando as cruzes, não me parece justo que eu, sozinho, decida retirar essas homenagens. Essa decisão deve ser de todos”, justificou.

Novas cruzes foram instaladas nesta segunda-feira