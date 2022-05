R$ 20 mil de prêmios em Assis do Hiper Saúde e mais R$ 12 mil no Giro da Sorte para a região

Outro final de semana premiado para o Vale do Paranapanema.

No sorteio realizado neste domingo, 8 de maio, ‘Dia das Mães’, foram R$ 32 mil distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para Assis e região.

Para a cidade de Assis foram dois prêmios de R$ 10 mil para cada ganhador e mais um ‘Giro da Sorte’ de R$ 4 mil.

João Francisco de Souza e João Delci Machado foram os premiados.

Os dois estiveram em Bauru na manhã desta segunda-feira, dia 9, para o recebimento dos prêmios de R$ 20 mil no total.

O sorteio principal deste domingo, no valor R$ 1 milhão, foi dividido por duas moradoras de Bauru e Lins. Cada uma delas recebeu R$ 500 mil.

GIROS – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, que tiveram prêmio de R$ 4 mil neste domingo, foram três contemplados em cidades da região.

José, que mora no Jardim Santa Olga, em Maracaí, comprou sua cartela na ‘Papelaria Recreio’, e foi o sorteado na 18ª rodada.

Anderson, morador do bairro Anhumas, em Cruzália, foi o contemplado na 35ª rodada. Ele adquiriu o seu Título de Capitalização no ‘Restaurante Happy Home’.

A assisense Egina, que mora no bairro Boa Vista, comprou sua cartela no ‘Avenida Premium’, e também ganhou R$ 4 mil, ao ser sorteada na sexta rodada.

No total, foram R$ 12 mil distribuídos no Giro da Sorte e mais R$ 20 mil nos prêmios especiais, totalizando R$ 32 mil do Hiper Saúde Bauru para a região de Assis somente neste final de semana.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Dois assisenses ganharam R$ 10 mil cada um do Hiper Saúde Bauru