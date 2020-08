Quinta reunião do Fórum Assisense de Economia Solidária acontece nesta terça-feira

Está programada para esta próxima terça-feira, dia 4 de agosto, a partir das 10 horas, a quinta reunião do Fórum Assisense de Economia Solidária -FAES-.

Por conta da pandemia do novo coronavírus e a imnpossibilidade de agrupamento presencial, o encontro será virtual e todas as pessoas interessadas no assunto poderão participar, usando seu computador, notebook ou mesmo pelo o próprio telefone celular através da plataforma digital ‘google meet’, acessando o seguinte link no momento do encontro virtual: meet.google.com/dve-awjn-rdz

“Vamos partilhar as ações que o Fórum vêm fazendo durante a pandemia aqui em Assis”, explicam os organizadores.

A quinta reunião do ‘FAES’ terá a presença do convidado especial, Robson, membro da Coordenação da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária e da Coordenação do Fórum Paulista de Economia Solidária.

“Vamos dialogar sobre Economia Solidária enquanto política pública para elaborar uma proposta para os candidatos das eleições municipais de 2020, incluindo nossas pautas”, esclarecem os membros da Comissão Organizadora, que ainda pretendem “ouvir os desafios e adaptações que vêm sendo feitos pelas trabalhadoras e trabalhadores da Economia Solidária durante a pandemia”.

Qualquer pessoa interessada no tema pode participar da reunião do Fórum e dos debates, nesta próxima terça-feira, a partir das 10 horas.

“Aguardamos vocês! Vamos construir, juntas e juntos, a política pública municipal de Economia Solidária!”, finalizam.

Em 2019, a reunião presencial aconteceu no Galpão Cultural

Foto: Arquivo FAES