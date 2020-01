Quatro sepultamentos em Assis nesta terça-feira, dia 21 de janeiro

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 21 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A funcionária aposentada do Banespa/Santander Ivani Helena Guilherme (foto abaixo), de 60 anos, que morava na rua Campos Novos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. O horário do sepultamento não foi definido ainda.

Ademir da Rocha Malaquias, de 43 anos, morador da rua Capivari, está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus do Complexo Prudenciana e será sepultado no final da tarde, às 16h30.

O fiscal federal Gumerlei Lopes (foto abaixo), de 67 anos de idade, está sendo velado na Sala Nobre do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento também não foi definido.

O funcionário municipal Paulo César Luz (foto abaixo) está sendo velado na Catedral de Assis. A família anunciou o sepultamento para às 14 horas, mas a administração do Cemitério Municipal da Saudade ainda não confirmou o horário.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Ivani Guilherme era aposentada do Banespa/Santander

Gumerlei Lopes

Paulo Luz era servidor municipal