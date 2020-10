Quatro sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 23 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Nadir Caetano Moreno, de 86 anos, que morava o sítio Recanto dos Pinhais.

Às 11 horas acontecerá o sepultamento da senhora Marta Regine Pereira da Costa, de 58 anos, que morreu em Sorocaba. O corpo está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Amaro da Costa Lima, de 72 anos, que morava na rua São Paulo, na vila Xavier. O velório acontece no próprio cemitério.

No período da tarde, às 15 horas, acontecerá o sepultamento do senhor José Esmerino de Souza, de 90 anos, que morava na rua Deolindo Menk Plens. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.

Em Platina, será sepultado o senhor João Nestor de Andrade, de 81 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na cidade de Tarumã, às 11 horas, acontece o sepultamento da senhora Nelci do Espírito Santo Correia, de 67 anos, que morava na rua Piauí. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!