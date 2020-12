Quatro sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 7 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã acontece o sepultamento do senhor Antônio Carlos Aizzo, de 76 anos, que morreu na Santa Casa de Misericórdia de Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Valter Antônio Tirossi, de 69 anos de idade, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Logo depois, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor José Berto, morador da rua Osvaldo Rodrigues. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina com o Hospital Regional de Assis.

A senhora Sebastiana Souza de Oliveira, de 83 anos de idade, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento não foi definido.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!