Quatro sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 9 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Pedro Ribeiro, de 89 anos, morador da rua Sebastião Leite do Canto, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento está marcado para às 10h30.

A senhora Alzira Nogueira de Figueiredo, de 82 anos, que era abrigada no ‘Lar dos Velhos’, na avenida Getúlio Vargas, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento,

O senhor João Afonso Mazzo, de 64 anos de idade, que morava na avenida Walter Fontana, na vila Cláudia, morreu após sofrer um mau súbito em viagem de trabalho. O corpo deve chegar a Assis no início da tarde para ser velado e sepultado.

O senhor Paulo Vicente Barbosa, de 76 anos, morador da rua Caramuru, na vila Operária, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis. Ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!