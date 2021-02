Quatro sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã será sepultada a senhora Gumercinda Machado de Andrade, de 79 anos de idade, que morava na Água da Pirapitinga.

A senhora Iolanda Lino Rosa, de 71 anos, que sofreu uma hemorragia interna seguida de parada cardiorrespiratória, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

William Henrique dos Santos, de 36 anos, que morava na rua João Longo, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional. O Cemitério Municipal da Saudade ainda não respondeu o pedido de informação feito pelo JSOL –Jornal da Segunda On Line– sobre o horário do sepultamento.

A jovem Gislaine Luíza Nunes da Costa, de 31 anos, moradora da rua Ivaí, está sendo velada no Velório Municipal do Complexo Prudenciana. O Cemitério Municipal da Saudade ainda não respondeu o pedido de informação feito pelo JSOL –Jornal da Segunda On Line– sobre o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

512 – Primeira atualização – 12h42