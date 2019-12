Quase mil pessoas deixaram Assis de ônibus no dia de Natal

Com movimento 150% maior do que nos dias normais, o Terminal Rodoviário de Assis registrou o embarque de 2.576 passageiros em apenas quatro dias.

Só no dia de Natal 825 passageiros deixaram Assis para os mais diferentes destinos.

A administração do local afirma não ter controle do número de passageiros que desembarcaram na cidade nessas mesmas mesmas datas, perto do Natal.

Só a empresa de ônibus Andorinha, que faz a linha São Paulo-Assis, disponibilizou cerca de 50 ônibus extras nesse período. Outra empresa que faz linha interestadual, que jamais havia colocado ônibus extra nesse período, foi obrigada a disponibilizar três carros para atender a demanda de passageiros.

Apesar do aumento considerável nesse período, a Administração do Terminal Rodoviário garante não ter registrado incidentes.

No domingo, dia 22, foram registrados 662 embarques.

Na segunda, dia 23, 693 pessoas deixaram a cidade.

Nesse período, o dia de menor movimento de embarque no Terminal Rodoviário foi na véspera de Natal, com 395 saídas.

De acordo com estatísticas, em quatro dias normais de movimento, a Administração do Terminal Rodoviário contabiliza cerca de 1.000 embarques, ou seja: uma média de 250 saídas de passageiro por dia.

Nesta quinta-feira, dia 26, o movimento já foi menor, mas no último final de semana do ano deve voltar a crescer, calcula o administrador do Terminal, Francisco Gomes.

Movimento nesta quinta-feira já voltou ao normal