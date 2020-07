PSOL Assis realiza pré-convenção

No início da noite de quarta-feira, dia 1º de julho, no momento em que a Câmara dos Deputados, em Brasília, discutia e votava o adiamento das eleições municipais, o PSOL -Partido Socialismo e Liberdade-, reunia filiados e simpatizantes em Assis para um primeiro debate virtual sobre pré-candidaturas a vereador e propostas para um plano de governo.

“Foi uma primeira pré-convenção e contamos com uma qualificada participação de filiados, simpatizantes e cidadãos com domicílio eleitoral no município”, explicou Pablo H. Scherrer, o ‘Pablo pra toda obra’, presidente do diretório.

Ao final dos debates, foi deliberado que a legenda terá candidaturas para a Câmara Municipal e iniciará uma discussão para elaborar uma proposta de governo, com ampla participação popular.

“Após a definição das pré-candidaturas, o programa de gestão para a cidade deverá ser aprimorado com efetiva participação popular, através da plataforma colaborativa ‘Se Assis fosse nossa’, criada pelo diretório municipal do PSOL, há mais de quatro anos na cidade de Assis”, contou Pablo

ESTRATÉGIA – A exemplo do que ocorreu nas eleições paulistanas de 2016, o PSOL pretende criar uma ‘Bancada Ativista Assisense’, representada por um candidatura de iniciativa pluripartidária, independente e voluntária. “A ideia é ter uma campanha inovadora e pedagógica, com foco em diversidade e coletividade”, explica Bruna Reis, pré-candidata à vereadora da legenda.

Nas eleições municipais de 2016, a ‘Bancada Ativista do PSOL’ na capital apoiou oito candidaturas para a Câmara Municipal de São Paulo e conseguiu eleger a vereadora Sâmia Bomfim.

Nós próximos dias, o PSOL de Assis pretende apresentar pelo menos oito nomes de ativistas dispostos a participar dessa proposta de candidatura coletiva. “Diversas áreas e segmentos da sociedade como LGBTIQA+, água e saneamento, agroecologia, direitos animais, segurança pública, periferias, participação popular, orçamento, transparência, igualdade racial, direitos das mulheres, cultura, educação, maternidade e infância e meio ambiente, deverão nortear a composição do grupo”, conta Pablo.

Rodrigo Baioni, fisioterapeuta que foi candidato a vice-prefeito em 2016, considera “crucial” a pauta da saúde nesse período. “O partido deve priorizar políticas públicas que assegurem assistência de qualidade à toda a população e a garantia de direitos e proteção aos servidores da saúde no município”, finaliza.

