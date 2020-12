Próximo da vacina, na Inglaterra, filho pede orações a Mirão ‘Jet Boys’, com COVID, na UTI em Assis

Uma mensagem do assisense Bruno Castro, carregada de sentimentos, foi publicada nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, nas redes sociais e emocionou aos muitos amigos do seu pai, o músico Mirão ‘Jet Boys’, internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Assis, infectado pela COVID-19.

Bruno Castro deixou Assis e o Brasil para trabalhar na Inglaterra, primeiro país do planeta a iniciar a vacinação contra o novo coronavírus.

Bruno, que também é músico e já dividiu palco com Mirão nos shows e apresentações do Jet Boys, fala sobre a ansiedade de estar próximo de receber a vacina mais desejada do mundo, mas, a angústia de estar distante milhares de quilômetros da cidade onde seu pai está internado, lutando pela vida e contra os efeitos do vírus, faz um apelo a todos amigos da família, pedindo por ‘orações e energia positiva’.

Leia a mensagem:

“Eu não imaginava a Covid tão perto de mim!

Eu, próximo de tomar a vacina, e meu pai na UTI de Assis!

Meus amigos:

Eu conheço o poder da oração e sei que nada é impossível ao que crê!

Esta foto (abaixo), talvez, resuma um dos melhores momentos da minha vida, mas como tudo passa, infelizmente este período não volta atrás!

Não sou muito de postar notícias trágicas e nem tampouco coisas da minha família (por uma questão pessoal mesmo), mas, hoje, venho pedir a vocês que lerem esta mensagem orações pela vida do meu pai!

Eu estou longe (confesso que temia que isso pudesse acontecer. É o preço da distância).

Meu pai contraiu Covid e está, há mais de uma semana, internado na UTI e, agora, o quadro dele teve uma piora.

Estávamos confiantes que ele estava se recuperando, mas não está reagindo!

Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor tem o melhor pra vida dele!

Quero agradecer aos amigos dele (que são vários, pois o Mirão é uma pessoa muito querida no meio musical).

Agradeço, de coração, a família toda da esposa dele, que, nestes últimos anos, cuidou dele muito bem. O recebeu muito bem na família e sou grato a isso!

Eu pude estar com meu pai antes de embarcar pra a Inglaterra e tenho fé que irei encontrá-lo em fevereiro, quando retornarei ao Brasil!

O que me conforta é saber que eu creio em um Jesus que me ama e que cuida de mim e dos meus e eu jamais perco a minha fé!

Eu agradeço a Deus por ter me dado uma família com pais tão amorosos!

Eu creio que Deus tem o melhor pra todos nós e creio que o impossível, nas mãos de Deus, torna se possível!

Obrigado a todos…

A única coisa que peço a vocês é oração e energia positiva!

A bíblia nos ensina que tudo que acontece com o ímpio também acontece com o justo e que, no mundo, teremos aflições, mas tendes bom ânimo porque Jesus venceu o mundo!

Mirão logo estará aí, falando com ‘aquela lerdeza, demorando um ano pra tomar um café e cantando Louis Armstrong! (rs)”

Bruno Castro (Da Inglaterra)

Mirão ‘Jet Boys’, encontra-se na UTI