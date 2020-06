Promotor deve se manifestar sobre a distribuição de merenda em Assis

A cobrança de informações sobre a quantidade e qualidade da merenda distribuída aos estudantes da rede municipal e estadual no período da pandemia do novo coronavírus, feita de maneira oficial pela Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis à Promotoria de Justiça, deverá ter uma resposta do Ministério Público nos próximos dias.

O promotor Carlos Henrique Aparecido Rinard, da Vara da Infância e Juventude, que instaurou inquérito civil e requisitou explicações dos gestores municipais, confirmou ao JSOL –Jornal da Segunda On Line-, na manhã desta sexta-feira, dia 19 de junho, já ter recebido resposta da maioria dos municípios da Comarca e que está analisando as providências adotadas por cada prefeito.

No caso específico de Assis, onde a Secretaria Municipal da Educação tem entregue uma ‘cesta verde’ com legumes e frutas, além de dois litros de leite por quinzena, Carlos Rinard promete se manifestar até a segunda-feira.

Com base nas justificativas, já apresentadas pela Secretaria da Educação, ele observará se as medidas adotadas satisfazem a necessidade dos estudantes ou se pretende requisitar novas providências.

CÂMARA – Além da Frente pela Democracia e Soberania Nacional -órgão autônomo, criado por partidos políticos, movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores-, a Câmara Municipal de Assis, através do vereador João da Silva Filho ‘Timba’, também decidiu cobrar explicações da Prefeitura e recorreu ao Ministério Público sobre a qualidade da merenda.

“Inicialmente, cobrei explicações do Conselho de Alimentação Escolar. Também oficiei a Secretaria Municipal da Educação. Por entender que a distribuição feita pela Prefeitura -apenas de legumes, frutas e leite-, é insatisfatória e deficitária e, por saber que recursos têm sido repassados normalmente ao município, estou noticiando os fatos ao Ministério Público”, resumiu o parlamentar.

CESTA VERDE – Na quinta-feira, dia 18, a Prefeitura Municipal distribuiu uma ‘cesta verde’, com legumes e frutas, aos estudantes na escola Coraly Júlia Carneiro, no Jardim Eldorado.

‘Cesta verde’ entregue na escola Coraly Júlia