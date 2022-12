Programa entrevista atletas Giovana e Erik Felipe nesta terça-feira

O programa ‘Português livre pra falar‘ desta terça-feira, dia 27 de dezembro, a partir das 19 horas, terá como entrevistados os atletas da Seleção Brasileira Giovana Rosália e Erik Felipe.

Giovana, atualmente com 22 anos, é natural de Assis e considerada uma das promessas do atletismo brasileiro.

Em 2017, aos 18 anos de idade, em Nairóbi, no Quênia, ela conquistou a medalha de bronze para o Brasil na prova dos 400 metros rasos. Naquele ano, Giovana cruzou a linha de chegada com a marca dos 53 segundos e 59 centésimos, seu melhor tempo na carreira. Ela foi superada pela tcheca Barbora Malíková, que conquistou o ouro com a marca de 52 segundos e 74 centésimos. A prata ficou com Mary Moraa, do Quênia, com 53 segundos e 31 centésimos.

Do Quênia, Giovana também trouxe a medalha de ouro no revezamento misto 4×400.

Já o corredor Erik Felipe, de 22 anos e 1,79m de altura, é dono do segundo melhor tempo do Brasil na história nos 100 metros rasos e está visitando Assis, a convite de Giovana.

Durante o Campeonato Brasileiro sub-23, disputado em Bragança Paulista, no interior paulista, ele atingiu a marca de 10 segundos e um centésimo na prova mais nobre do atletismo, atrás somente do tempo de Robson Caetano, 10 segundos, de 1988.

Um dos objetivos do jovem velocista é se tornar o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos.

No programa desta terça-feira, que pode ser assistido no Facebook, na página do jornalista Reinaldo Nunes (Português), os dois atletas contarão sobre o início de suas carreiras, o atual momento no esporte e os seus planos no atletismo.

Logo após a transmissão, o programa poderá ser assistido no canal Português de Assis no Youtube.

Giovana e Erik recebidos pela assisense Neidoca Bento

Imagem: Arquivo da família