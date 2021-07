Presidente da CUT Estadual visita Assis nesta sexta-feira

O professor de sociologia Douglas Izzo, presidente da Central Única dos Trabalhadores no Estado de São Paulo, estará visitando a cidade de Assis nesta sexta-feira, dia 2 de julho.

O dirigente sindical será recebido no período da tarde, às 15 horas, na sede da Apeoesp -Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo-, localizada na rua Amador Bueno, ao lado da escola Clybas Pinto Ferraz, na vila Santa Cecília.

“Receberemos o companheiro Izzo para conversar com os representantes de várias categorias de trabalhadores sobre as ações de nossa Central Única no estado e discutir o projeto da Reforma Administrativa, que está tramitando no Congresso Nacional e que pode causar sérios prejuízos aos servidores públicos”, explicou o professor Nilson Silva, coordenador regional da Apeoesp.

Silva pede aos trabalhadores que compareçam à sede da entidade usando máscaras de proteção facial e evitem aglomeração para barrar a transmissão do novo coronavírus. “Faremos o encontro num espaço arejado, mantendo todas as regras de segurança sanitária”, garante Nilson Silva.

Douglas Izzo, presidente da CUT Estadual