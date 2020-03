Preparador físico do VOCEM comenta primeiros 15 dias de trabalho

Ao final da atividade realizada na tarde desta terça-feira, dia 3 de março, o professor Cristiano Vieira, preparador físico do VOCEM, comentou o trabalho realizado nos primeiros 15 dias de treinamento no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’ (antiga Assis Diesel).

“Estamos numa crescente. Os ‘meninos’ praticamente chegaram ‘zerado’ (fora da forma física), sendo que alguns estavam há mais de quatro meses sem treinar. Procuramos realizar um trabalho minucioso, visando estar bem na competição”, explicou.

De acordo com a tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol, o VOCEM estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão no dia 19 de abril, em Limeira, contra o Independente.

Sobre o ritmo do trabalho, Vieira explicou que: “ao poucos, com trabalho de força, resistência, explosão e velocidade, a condição física do grupo vai melhorando”, disse o preparador físico, que atua em sintonia com o técnico Betão Alcântara.

“Trabalhamos junto com o Betão, sempre intercalando treino físico e treino com bola, para nossos atletas terem o contato diário com a bola e sempre melhorando a parte física”, disse.

Apesar do pouco tempo de atividade, Cristiano Vieira enaltece a evolução da condição física dos laterais e volantes. “Esses se apresentaram na ponta dos cascos’, brinca.

A chegada de alguns contratados no decorrer dos treinamentos, obriga o preparador a elaborar uma carga diferenciada de atividades. “Em breve, todos estarão nas mesmas condições, principalmente por termos a opção de realizar um trabalho separado quando estamos na academia”, finalizou o preparador físico, que já passou pelo VOCEM em 2014, na comissão técnica liderada pelo técnico Itamar Sorriso.

Cristiano Vieira comanda a preparação física no VOCEM

Foto: Ivanzinho Mello