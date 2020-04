Prefeitura de Maracaí decreta luto por morte de vereador

O prefeito municipal de Maracaí, Eduardo Sotana, o ‘Tatu’, no final da tarde desta terça-feira, dia 31 de março, anunciou o decreto de luto oficial por três dias naquela cidade pela morte do vereador Anésio Zacarias, do SD, que tinha 70 anos de idade.

Segundo Sotana, Anésio Zacarias sofreu um AVC -Acidente Vascular Cerebral- há cerca de 50 dias e tentava se recuperar. O vereador era morador do distrito de Santa Cruz da Boa Vista, onde atuava como transportador de trabalhadores rurais. “É uma grande perda para o distrito e nossa cidade”.

Nos próximos três dias, as bandeiras hasteadas nos órgãos públicos daquele município, segundo o decreto, deverão permanecer “a meio mastro”.

Anésio Zacarias foi eleito pelo partido Solidariedade, com 226 votos, e atualmente ocupava a vice-presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maracaí.

O corpo do vereador Anésio Zacarias será velado no Velório Municipal e sepultamento acontecerá às 10 horas desta quarta-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Foto: Divulgação Câmara Municipal