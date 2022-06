Praça da V.O. terá mutirão, ‘Samba pro Zé’ e solidariedade neste sábado

Praça da Vila Operária estará movimentada neste sábado

A praça São José Operária, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na vila Operária, terá um final de semana bastante movimentado, com atividades ambientais, culturais e mais um gesto de solidariedade da comunidade.

AMBIENTAL – Numa iniciativa do Grupo de Escoteiro Carajuru, a partir das 8h30 deste sábado, dia 4 de junho, haverá um grande mutirão de limpeza, lavagem, pintura dos bancos e guias de sarjetas, poda de árvores e arbustos, além do plantio de novas flores em toda a praça.

Segundo Rose Correia, chefe do Grupo de Escoteiro Carajuru de Assis, a ação faz parte do Muteco 22, que acontece em todo o país. “É um mutirão nacional de ação ecológica, que movimenta os escoteiros nos quatro cantos do país, além de ser uma grande oportunidade para que os jovens reflitam sobre a importância do meio ambiente em suas vidas, contribuindo com a melhora da consciência ecológica. O evento também serve para fortalecer a imagem do movimento escoteiro na sociedade”, ressaltou.

CULTURAL – A partir das 14 horas do sábado, com a praça limpa, lavada, bancos pintados e novas flores plantadas, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária realiza a segunda edição do ‘Samba pro Zé’, em homenagem ao ex-presidente da agremiação José Carlos Corrêa, que morreu no dia 30 de março.

Zé Corrêa, que era frequentador assíduo da praça, será lembrado

O convidado para o evento deste sábado será o Grupo Prudensamba, que estará apresentando um repertório para lembrar do sambista. “O Zé Corrrêa foi uma referência para nossos grupo e não poderíamos deixar de prestar nossa singela homenagem em sua lembrança”, conta o músico Silvano, que integra o grupo.

Além do Prudensamba, a Unidos da Vila Operária está convidando e terá o maior prazer em receber todos os amigos do professor do samba José Corrêa para participar do evento. “Todos serão muito bem vindos”, reforça a agremiação carnavalesca.

Grupo Prudensamba participará do ‘Samba pro Zé’ na praça

SOLIDARIEDADE – Durante todo o sábado, das 8h30 às 17 horas, durante as intervenções ambientais e musicais, o Grupo de Escoteiro Carajuru, as Pastorais da Paróquia Nossa Senhora das Dores e a Unidos da Vila Operária estarão recebendo doações de um litro de leite a serem repassadas ao CAPSA -Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio-, entidade assistencial que atende as famílias carentes do bairro.

“Queremos agradecer essa iniciativa por estarem contribuindo com o CAPSA, que está comemorando 64 anos”, disse Luis Antônio Bermejo, presidente da entidade criada pelo saudoso padre Aloísio Bellini em 1958.

Para marcar mais um aniversário, o CAPSA teve uma missa na noite desta quinta-feira, dia 2 de junho, que foi celebrada pelo pároco Padre Vicente Gomes de Paula.

Missa comemorou 64 anos do CAPSA

