Por unanimidade, Câmara repudia ‘deboche’ do secretário Ivan Serra aos desempregados e às vítimas da Covid

Em sessão realizada na noite desta segunda-feira, dia 23 de maio, a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou Moção de Repúdio contra o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ivan Décio Serra, pelo ‘deboche’ durante cumprimento de ação judicial de reintegração de posse à Prefeitura de Assis de dois terrenos da Rede Stella e Almeida, onde funcionavam os postos Parque Buracão, na rua André Perine, e Rotatória, na avenida Rui Barbosa.

A manifestação do secretário Ivan Serra, na tarde de quarta-feira, dia 18 de maio, gritando, de forma ‘sarcástica’, ao advogado Karol Tedesque -que defende a empresa- se ele colocaria mais cruzes na rotatória São Francisco, nos altos da avenida Rui Barbosa, foi considerada pelos vereadores como “atitude insensível para com trabalhadores e vítimas da Covid-19”.

Tedesque, em maio de 2021, na condição de cidadão, fixou centenas de cruzes na rotatória São Francisco de Assis para lembrar as mortes provocadas pelo coronavírus e cobrar ações dos governantes para controlar a pandemia.

A moção de repúdio, assinada por oito vereadores, contou com apoio dos 15 parlamentares.

Diz o documento repudiando o secretário municipal Ivan Serra:

“A Câmara Municipal de Assis, representada por seus Vereadores, não poderia deixar de repudiar, veementemente, a atitude insensível do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ivan Décio Serra, para com trabalhadores e vítimas da Covid-19.

Na ocasião em que estava sendo cumprida a ordem judicial de reintegração de posse do posto de gasolina localizado na Rotatória São Francisco de Assis, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, que se encontrava presente no local, agiu de forma desrespeitosa para com os trabalhadores do posto e para com as vítimas do Covid-19, ao se dirigir, de forma sarcástica, ao Advogado Karol Tedesque, perguntando ao mesmo se ele iria colocar cruzes no local.

É lamentável ver a atitude de um servidor do Poder Público Municipal zombando de um dos representantes de um posto de combustível, que estava sendo desapropriado.

A lei deve ser cumprida, com certeza.

Mas o respeito deve prevalecer sempre!

É primordial que as pessoas que ocupam cargos que atuam como linha de frente do Prefeito Municipal, como é o caso de um Secretário Municipal, tenham preparo profissional ou emocional.

É necessário que tenha habilidade de aprender e dialogar.

Tem que ter habilidade política.

Ao instigar, sarcasticamente, sobre a colocação de cruzes na rotatória, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico também demonstrou que não tem empatia e amor ao próximo.

Sendo assim, requeremos à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserida na Ata de nossos trabalhos, uma Moção de Repúdio à atitude insensível do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ivan Décio Serra, para com trabalhadores e vítimas da Covid-19.

Que a moção seja encaminhada ao Prefeito Municipal de Assis, José Aparecido Fernandes e ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ivan Décio Serra.”

Assinaram a moção de repúdio: Fernando Sirchia, Alexandre ‘Cachorrão’, Fabinho ‘Alerta Verbal’, Gerson Alves de Souza, Jonas Campos, Luiz Antônio Ramão, Vinícius Símili e Viviane Del Massa.

NR – O Jornal da Segunda encaminhou mensagem ao Departamento de Comunicação da Prefeitura de Assis, solicitando manifestações da Prefeitura e do secretário Ivan Serra sobre o assunto.

Quando a redação do JS receber a manifestação, ela será publicada neste mesmo espaço.

Ivan Serra, secretário de Desenvolvimento Econômico

Reprodução: Redes Sociais