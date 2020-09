Polícia Militar Rodoviária apreende arma na Base de Florínea

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma arma na Base Operacional de Florínea na noite desta quarta-feira, dia 16 de setembro.

Por volta das 21 horas, no km 450 da rodovia estadual Miguel Jubran, SP-333, os policiais rodoviários deram sinal de parada obrigatória ao motorista de um Monza, preto, placas de Bela Vista do Paraíso-PR, que trafegava no sentido Paraná-São Paulo.

Na revista ao veículo, foi encontrada uma espingarda, calibre 36, desmuniciada, que estava sob o banco o banco do passageiro.

O condutor do carro, um rapaz de 20 anos de idade, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, em Assis.

Na Delegacia de Polícia, foi ratificada a voz de prisão em flagrante ao motorista, que foi levado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.

O passageiro não foi qualificado pelos policiais rodoviários e acabou sendo liberado.

Espingarda foi encontra sob o banco do carro