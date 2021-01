Polícia Militar e Polícia Civil prendem dois envolvidos em roubo

Na manhã desta segunda-feira, dia 25 de janeiro, em operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, foram presos dois indivíduos acusados de roubo praticado num posto de venda de combustíveis na cidade de Maracaí, na madrugada de 17 de janeiro.

No dia do crime, a dupla, fazendo menção de estar armada, roubou o dinheiro que estava em poder do frentista.

A operação, que contou com policiais militares e civis, cumpriu um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça.

Um dos acusados foi preso na rua José Pinto, na vila Andrade, e o outro na Alameda das Acácias, Jardim Primavera, em Maracaí.

Polícia Militar anunciou prisão efetuada em conjunto com a Polícia Civil