Polícia Civil investigará morte suspeita em córrego

O delegado Lincoln Amorim Kunisawa, que atuou no Plantão Policial na noite desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, decidiu registrar a ocorrência do óbito de um homem de 60 anos de idade, num córrego à margem da avenida Benedito Pires, entre Assis e Cândido Mota, como ‘morte suspeita’.

Embora a morte tenha ocorrido, segundo uma testemunha, no final da tarde, às 17 horas, o corpo só foi resgatado no início da noite de quarta-feira. Foi preciso a intervenção do Serviço de Atendimento Médico -SAMU-, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Uma testemunha, que é catador de materiais recicláveis, contou ao delegado ter ido pescar com a vítima, Maurício Aparecido Lucianetti, de 60 anos, por volta das 14 horas. Eles foram de bicicleta até o córrego.

Chegando ao local, contou a testemunha, eles “tomaram umas cachaças” e foram pescar de peneira. Como não teriam conseguido retirar nenhum peixe, resolveram se banhar no córrego que, segundo ele, tem aproximadamente um metro de profundidade.

Num determinado momento, Maurício, ainda dentro do córrego, teria parado de conversar e caiu, “como se tivesse desmaiado”, descreveu o catador de recicláveis.

Nesse instante, a testemunha teria segurado o braço do amigo e arrastado para fora da água. “Ele estava inconsciente e eu tentei fazer uma massagem cardíaca, mas não adiantou. Ele continuou desfalecido”, contou ao delegado Lincoln Amorim.

Nervoso com a situação, a testemunha afirmou ter encontrado bastante dificuldade para sair do local com a sua bicicleta e chegar em Assis procurar ajuda com a polícia.

Na Central de Polícia Judiciária, o delegado decidiu acionar o SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para lhe acompanharem até o córrego, onde o corpo estava.

No local, o profissional médico do SAMU confirmou o óbito e os policiais militares e bombeiros auxiliaram na retirada do corpo da margem do córrego, e colocação numa urna funerária para ser removido ao Instituto Médico Legal, onde aconteceu o exame necroscópico.

Uma equipe da perícia da Polícia Científica também esteve no local coletando dados que poderão auxiliar na investigação.

O corpo foi liberado aos familiares por volta das 10 horas desta quinta-feira e está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.

O sepultamento acontecerá no final da tarde, às 16h30, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.