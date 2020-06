Polícia Civil cumpre oito mandados judiciais em Paraguaçu Paulista

No início da manhã desta seta-feira, dia 26 de junho, policiais civis, com o apoio do canil da Polícia Militar, participaram da operação policial denominada ‘Oseigi’, em alusão à Justiça, na cidade de Paraguaçu Paulista, área da Delegacia Seccional de Assis.

A ação policial é decorrente do trabalho investigativo realizado por integrantes do S.I.G.-Setor de Investigações Gerais- da Delegacia de Polícia de Paraguaçu Paulista, no combate ao tráfico de entorpecente e crimes patrimoniais.

A equipe de investigação recebeu informações durante diligências relacionadas ao disque denúncias, sendo elaborado um detalhado relatório, que culminou com a representação junto ao Poder Judiciário pela concessão de oito mandados de busca e apreensão.

Após o deferimento das medidas excepcionais, foi planejado a operação, sendo cumpridos os oito mandados judiciais e localizados entorpecentes em três locais distintos.

Sobre as apreensões, foram registrados três Termos Circunstanciados e apreendidos objetos relacionados ao tráfico de entorpecente.

Movimentação policial durante Operação em Paraguaçu Paulista

Informações e foto: Polícia Civil