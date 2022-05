Polícia apreende autor de roubo à sorveteria

Um adolescente de 16 anos, acusado de entrar armado com um revólver numa sorveteria, anunciar o roubo, ameaçar a balconista e levar um telefone celular e todo o dinheiro do caixa, foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar e levado para a Fundação Casa de Marília.

O crime aconteceu por volta das 16 horas desta segunda-feira, dia 16 de maio, na rua São Paulo, no centro de Cândido Mota.

Acionada pela vítima pelo telefone 190, uma viatura da Polícia Militar se deslocou até a sorveteria.

No local, a funcionária da sorveteria contou que o assaltante entrou na sorveteria, se aproximou, exibiu uma arma de fogo e exigiu o telefone celular que ela usava e todo o dinheiro do caixa. “Ele disse que atiraria se eu gritasse, pedisse socorro ou chamasse por alguém”, denunciou a vítima.

De acordo com as informações colhidas pela Polícia Militar, o criminoso aparentava ser adolescente, com idade aproximada de 16 anos. Era magro, branco e olhos claros. No momento do crime, ele trajava uma blusa de moletom azul, bermuda jeans e calçava botinas.

Os policiais iniciaram um patrulhamento nas imediações e, minutos depois, conseguiram abordar um adolescente com características semelhantes. Durante a revista pessoal, foram localizados R$ 299 em posse do suspeito, que negou qualquer participação no roubo.

A arma usada no assalto e o telefone celular não foram localizados.

No entanto, a vítima reconheceu o autor do crime, que foi conduzido à delegacia de polícia de Cândido Mota, onde foi registrada a ocorrência.

O delegado João Fernando Pauka Rodrigues ouviu as declarações da vítima, dos policiais militares e do adolescente, que estava acompanhado por sua mãe.

O dinheiro foi devolvido à sorveteria e o adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa de Marília, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cândido Mota

Informações: Delegacia Seccional de Polícia Civil de Assis

Imagem: O Diário do Vale