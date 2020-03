PM prende um dos três homens que fugiram, abandonando caminhão e 161 tijolos de maconha

No final da tarde desta segunda-feira, dia 22 de março, a Polícia Militar conseguiu prender, na vila Progresso, um dos três homens que abandonaram um caminhão carregando 161 tabletes de maconha, e fugiram do cerco policial na rodovia Raposo Tavares, perto da praça de pedágio, por volta da uma hora da madrugada.

Apesar de dois terem sido reconhecidos no momento da tentativa da abordagem, eles conseguiram fugir, ao entrarem num canavial na Água da Fortuna.

Desde a fuga, o dia foi marcado por buscas em toda a zona rural, inclusive com apoio do helicóptero Águia da PM.

No final da tarde, por volta das 18h30, um morador do Jardim Paraná, de 26 anos de idade, que estava no caminhão e havia conseguido fugir, foi detido pelos policiais militares na rua Bom Pastor.

Com a prisão, os policiais conseguiram esclarecer o furto de um veículo Toyota Yaris, ocorrido dias atrás, em Assis. Imagens gravadas por câmeras de monitoramento em posse da Polícia Militar registram o rapaz preso trafegando com o carro furtado.

Além do crime de furto ou receptação do veículo, o preso responderá judicialmente por tráfico de drogas por estar no caminhão com a droga.

FUGA – Três homens num caminhão transportando 161 tabletes de maconha fugiram ao ser perseguidos pela Polícia Militar, abandonando o veículo e a droga, apreendidos e levados para a Central de Polícia Judiciária.

Dois dos suspeitos de tráfico haviam sido identificados pela PM na tentativa de abordagem.

A ação policial teve início na primeira hora desta segunda-feira, dia 23 de março, quando a PM recebeu uma denúncia de um caminhão de uma empresa de manutenção de obras estaria passando pela rodovia Raposo Tavares com a droga na carroceria.

Policiais da Força Tática se dirigiram até a rodovia Raposo Tavares.

Nas imediações da praça de pedágio, no km 454, em direção a Maracaí, os policiais avistaram o caminhão com as características informadas na denúncia e deram sinal de parada obrigatória ao motorista, que desobedeceu a ordem.

Teve início uma perseguição na rodovia, até que o motorista do caminhão com a droga decidiu abandonar o veículo numa estrada de terra, em uma plantação de cana, na Água da Fortuna.

Na vistoria realizada no caminhão abandonado, os policiais encontraram e apreenderam 161 tijolos de maconha e outros dois pacotes da mesma droga.

Todo o entorpecente estava no interior de uma caçamba, na carroceria do caminhão.

Teve início o cerco policial, contando com a Força Força Tática, Tático Ostensivo Rodoviário, Rádio Patrulhas das Companhias de Assis e Maracaí e apoio do helicóptero Águia, de Presidente Prudente.

As buscas continuaram durante todo o dia, até que um dos homens acabou preso na vila Progresso.

A Central de Polícia Judiciária registrou a ocorrência e apreendeu o veículo e entorpecente.

O homem preso foi levado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.

A droga estava escondida no caminhão, que foi abandonado na fuga

Informações e foto: Polícia Militar