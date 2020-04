PM prende ladrão de diamantes após assalto no Jardim Paulista

Duas pessoas acusadas de participação no assalto a uma residência localizada no Jardim Paulista na terça-feira, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, foram detidas pela Polícia Militar e estão à disposição da Justiça.

Foram roubadas porções de diamantes avaliadas em cerca de R$ 23 mil.

A prisão de um rapaz de 33 anos de idade e apreensão de um adolescente com 17 anos, ocorreram por volta das 22 horas da própria terça-feira, no Jardim Santa Clara.

A equipe do Pelotão de Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o criminoso autor do assalto, ocorrido na rua Ana Ângela Andrade, no Jardim Paulista, estaria em sua casa, na rua Arminda Neres Servilha.

Na frente da residência, os policiais encontraram o principal suspeito acompanhado de um adolescente.

Durante a abordagem, os policiais separaram os suspeitos para obterem informações sobre o paradeiro de ambos no momento do crime.

Questionado sobre o roubo, o rapaz, maior de idade, de imediato, já teria confessado sua participação, entregando o capacete e as roupas usadas no momento em que rendeu as vítimas.

Ele também indicou o local onde havia escondido o produto roubado.

Num terreno, localizado na rua André Martinez Marques, os policiais encontraram uma bolsa pequena contendo doze embalagens com as porções de diamantes para indústria, pesando 100 gramas.

As joias estão avaliadas em aproximadamente R$ 23 mil.

Já o adolescente admitiu saber da participação do ‘colega’ no assalto e confessou ter escondido, em sua residência, a arma usada no crime.

Na casa do adolescente, na rua Abílio Bernardino de Souza, com autorização de sua mãe, os policiais localizaram e apreenderam um revólver Taurus, calibre 38, numeração raspada, capacidade para cinco tiros, desmuniciado, junto com as munições intactas.

A arma estava envolta numa coberta, dentro de um tênis, no guarda roupa do quarto do adolescente.

Os dois acusados de participação no assalto foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada pelo delegado plantonista, Gustavo Barbosa de Siqueira.

As vítimas estiveram na delegacia para reconhecer os produtos roubados e os envolvidos através das roupas que trajavam no momento do crime.

As joias foram devolvidas às vítimas.

Material apreendido com a dupla envolvida no roubo

Foto: Divulgação