PM age rápido e prende o ladrão durante assalto com refém

Essa foi, literalmente, uma prisão em flagrante.

Um homem de 30 anos de idade, ainda em posse da vítima do assalto que realizava, foi detido pelos policiais militares na tarde deste sábado, dia 18 de julho, em Assis.

A vítima, feira de refém pelo assaltante, foi libertada e teve seu veículo restituído.

Segundo comunicado expedido à imprensa pela Polícia Militar, na tarde de sábado, o COPOM recebeu uma notícia do roubo de um veículo marca Fiat, modelo Uno, ocorrido na rodovia, entre Assis e Paraguaçu Paulista.

A informação é que a vítima estaria em poder do assaltante no carro roubado.

Assim que receberam o comunicado do crime, policiais de viaturas que realizavam patrulhamento em Assis, se dividiram para tentar abordar o veículo, que foi visualizado na rua Circular, na vila Progresso, próximo à rodovia Raposo Tavares.

No momento da abordagem, feita pela equipe da Polícia Militar, um homem de 71 anos de idade, que estava no banco do passageiro, confirmou ter sido vítima do assalto.

Nesse momento, o homem que estava ao volante não reagiu à voz de prisão.

Na revista pessoal, os policiais localizaram uma pistola 6.35 mm, com oito munições intactas.

Com base na identidade do autor do roubo, os policiais realizaram uma consulta e descobriram que ele já estava sendo procurado pela Justiça por condenação em outros crimes de roubo e estupro.

O homem foi detido, algemado e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão em flagrante, determinando que ele fosse encaminhado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.

Arma e munições em posse do autor do crime

Informações e foto: Polícia Militar