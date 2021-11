Pedreiro de Assis ganha Fiat Toro e mais R$ 40 mil no Hiper Saúde

O assisense Eduardo Marcos, de 44 anos de idade, casado, pai de quatro filhos, que mora no Jardim Alvorada e trabalha no ramo da construção civil como pedreiro, ganhou, sozinho, um veículo Fiat Toro 0 km, avaliado em R$ 115 mil, e mais a importância de R$ 40 mil em dinheiro, no sorteio do Hiper Saúde Bauru realizado na manhã deste domingo, dia 21 de novembro.

Ele foi premiado no quarto sorteio com a cartela adquirida no ponto de venda ‘Maurício’, do Supermercado Avenida Max, na avenida Dom Antônio.

“Esses prêmios chegaram numa boa hora. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade”, comemorou Marcos, que já definiu o que fará com o dinheiro: “Vamos investir para pensar como melhor usar no futuro”, resumiu.

O pedreiro aconselha as pessoas a continuarem acreditando e apostando. “Vale a pena insistir. Além de colaborar com quem precisa (Hospital Amaral Carvalho), a gente ainda pode ser premiado”, disse.

GIRO – Na primeira rodadas do ‘Giro da Sorte’, João Ferreira Neto, que mora no Bairro Paraná, em Palmital, e comprou sua cartela na Agro Pecuária Biazza, foi contemplado e ganhou R$ 1 mil.

Na rodada 13 do ‘Giro da Sorte’ o assisense Elísio Alves Neto, que mora no Distrito Industrial, adquiriu sua cartela no Moto Táxi Parque das Flores e também foi contemplado com R$ 1 mil.

