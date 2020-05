‘Pedágio solidário’ da V.O. para arrecadar agasalho será neste domingo

Será neste domingo, das 10 às 15 horas, na rua Tibiriçá, em frente ao barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, o ‘Pedágio Solidário’ para arrecadar roupas e cobertores para a Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo Social de Solidariedade.

É mais uma iniciativa de solidariedade da agremiação carnavalesca e que contará com a parceria de vários órgãos de imprensa e empresas da cidade. Todo o material arrecadado será destinado às famílias carentes cadastradas nos serviços de assistência social do município.

A ideia de realizar a arrecadação em forma de ‘pedágio’ é evitar que o motorista ou o passageiro precisem descer veículo para fazer a doação e tenham qualquer contato com outras pessoas ou objetos. “É uma forma segura de manter o distanciamento social e evitar a transmissão do vírus”, explicam os organizadores.

Uma série de caixas padronizadas do Fundo Social de Solidariedade serão disponibilizadas ao longo da rua, com o devido distanciamento.

Ao passageiro, ou mesmo ao motorista, em caso de estar só no carro, caberá apenas executar o gesto de baixar o vidro e depositar o agasalho nas caixas coletoras.

Se optar por ajuda, o motorista poderá entregar a um dos voluntários, que estarão ao lado de todas as caixas receptoras.

“Manteremos o distanciamento e evitaremos qualquer tipo de contato. Nossos voluntários estarão usando álcool gel após cada doação recebida”, explica o advogado e vice-presidente da escola, Sérgio Augusto Frederico.

Serão posicionadas caixas coletoras de agasalhos nos dois de sentidos de direção da rua Tibiriçá. “Com isso, motoristas em direção à vila Operária ou à vila Xavier, não precisarão fazer qualquer manobra de retorno. Basta parar por alguns segundos e a doação será recebida com segurança”, contou o presidente da agremiação José Correia.

Os organizadores pedem doações de peças de roupas, calçados e cobertores que estejam em boas condições e prontos para usar. “Quanto antes chegar às mãos de quem tem frio será melhor”, contou Frederico.

Para divulgar o evento, a escola de samba já conseguiu adesão e parceria das emissoras de rádio Interativa FM, rádio Difusora AM, rádio FEMA, rádio Voz do Vale FM, rádio Matrix FM, Jornal de Assis e Jornal da Segunda, além da TV Com e o portal Abordagem Notícias.