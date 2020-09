Pablo e Zezinho se apresentam como dupla de ‘opção’ para Assis

Mais uma novidade no cenário político de Assis.

Os partidos considerados de esquerda, que adotam o discurso de priorização e valorização da vida e defesa dos direitos às minorias, decidiu lançar uma dupla para disputar a Prefeitura Municipal de Assis.

Os nomes, após muitas discussões internas, foram definidos e confirmados na noite desta sexta-feira, dia 11 de setembro.

O pré-candidato a prefeito da coligação envolvendo Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) será o professor Pablo Scherrer, que também atua como autônomo no ramo de prestação de pequenos serviços residenciais, daí o apelido escolhido de “Pablo pra toda obra”.

Num vídeo gravado na noite desta-feira, dia 11 de setembro, Pablo, que é professor de ciências, confirmou ter “aceito o desafio” e terminou com uma pergunta provocativa: “É opção que você queriam?”.

O nome de Pablo deve ser confirmado na convenção que os partidos PT e PSOL realizam neste domingo, dia 13 de setembro, de maneira virtual por conta dos riscos de aglomeração decorrente da pandemia do novo coronavírus.

O nome do vice indicado pelo Partido dos Trabalhadores para compor a chapa com Pablo Scherrer será do funcionário aposentado da Sabesp e membro atuante da Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis, José Aparecido dos Santos, o ‘Zezinho’.