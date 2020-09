Osasco é campeão da Copa São Paulo e Assis termina em último

A equipe ‘Basket Osasco’ sagrou-se campeã da Copa São Paulo 2020 de basquete na tarde deste domingo, dia 27 de setembro, em Sorocaba.

Na disputa do terceiro lugar, realizada no período da manhã, Assis foi derrotada pelos anfitriões e ficou na última colocação do quadrangular.

Na decisão, Osasco, do técnico João Ricardo, venceu o Basquete Tatuí, por 88 a 61.

Na preliminar, a Liga Sorocabana superou o Assis Basket pelo placar de 63 a 56.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o ginásio em Sorocaba não recebeu a presença de torcedores e foram adotadas todas as medidas sanitárias. “Fechamos com chave de ouro essa primeira edição da Copa São Paulo, que veio para ficar no nosso calendário, tanto no masculino quanto no feminino. A Federação está em festa com essa retomada das atividades e com todo trabalho conjunto entre a entidade e os clubes”, afirmou Enyo Correia, presidente da Federação Paulista de Basquete.

A entidade que controla o esporte no estado já anunciou que todos os jogos do Campeonato Paulista serão disputados sem a presença de público, seguindo protocolo elaborado pela Federação Paulista e autoridades sanitárias, visando reduzir a transmissão do coronavírus e controle da pandemia.

Assis perdeu a disputa pelo terceiro lugar para Sorocaba

Imagem: Mariana Gouvêa/LSB