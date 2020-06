Oito sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, 8 de junho

Diferente do que havíamos informado no início da manhã, na realidade há oito sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 8 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Divanete dos Santos, de 55 anos, que morava na rua João José Perine, no Jardim Aeroporto. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No período da tarde, às 14h30, acontecerá o sepultamento da senhora Adélia Moreira, de 75 anos, moradora da rua Josino de Andrade. O corpo está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h15.

O professor aposentado Orlando Batista, de 81 anos, que morava na rua Cândido Mota e lecionou muitos anos na escola estadual Clybas Pinto Ferraz, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. A família agendou o sepultamento para às 14 horas, saindo o féretro às 13h30.

O velório do senhor Valdir de Oliveira, de 67 anos, morador da rua Londrina, no Jardim Paraná, ocorre na sala 1 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento foi marcado para às 16 horas, saindo o féretro às 15h45.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Aparecida de Fátima Rossito Fabri, de 57 anos, que morava na rua Pedro Modotti. O corpo está sendo velado no próprio Cemitério Municipal.

A senhora Carmen da Silva, de 66 anos, moradora da rua Padre Davi, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, de onde sairá o féretro às 14h30.

O senhor Agenor Carlos Gonçalves, de 56 anos, está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas.

A senhora Edna Ferreira Furlan, de 78 anos de idade, está sendo velada no Centro Funerário Pax, de onde sairá o féretro às 14h30.

Em Cândido Mota, às 14h30, será sepultado o senhor Francisco Pereira de Oliveira, de 66 anos, que residia na rua Amélia Visconti Andreotti, no Jardim Aeroporto. Ele deixa a esposa Maria Isabel de Mattos Oliveira e as filhas Gislaine e Renata. O corpo está no Velório Municipal.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, será sepultada a senhora Malvina dos Santos, de 83 anos, que morava na rua Francisco Cambraia. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!