Nos pênaltis, Boca Júnior é campeão da Copa Assis ‘Made in Park’

Com ótimo público nas arquibancadas da quadra de esportes da escola municipal Maria José Valverde, no Parque das Acácias, o Boca Júnior sagrou-se campeão da Copa Assis ‘Made in Park’ de futsal, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes.

No tempo normal da decisão disputada na noite desta quarta-feira, dia 14 de dezembro, Boca Júnior e Ajax empataram em 3 gols.

Na disputa de penalidades máximas, o Boca Júnior foi mais eficiente e venceu por 3 a 2, ficando com o troféu de campeão, entregue pelo vereador Douglas Azevedo.

A Secretaria Municipal de Esportes informou que o jogador Maicon, da Unidos da Vila, foi o artilheiro da competição, ao balançar as redes por nove vezes.

O goleiro menos vazado foi Bulinho, do vice-campeão Ajax.

Segundo o secretário municipal de esportes, o ‘craque’ da Copa foi o campeão ‘xandinh’o, do Boca Júnior .

Boca Júnior campeão

Ajax vice-campeão