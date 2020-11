Nomeada nova secretária da Agricultura e Meio Ambiente

O prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, decidiu nomear uma nova secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente para o lugar de Fábio Ávila Nossak, que passa a responder apenas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços.

Desde a morte do secretário de Obras, Clóvis Marcelino, ocorrida no final de julho, Nossak acumulava as duas pastas.

A nomeação da nova secretária está publicada no Diário Oficial do Município de Assis na edição eletrônica desta quarta-feira, dia 18 de novembro.

Quem passa a responder pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é a carioca, natural da cidade de Resende, Ana Paula Marques Rodrigues.

A carioca Ana Paula Rodrigues assumiu a Secretaria de Meio Ambiente