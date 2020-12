Motorista que matou Leandro Rosendo é preso preventivamente

Foi preso preventivamente pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira, dia 28 de dezembro, o motorista de 38 anos de idade, morador de Palmital, que provocou o acidente no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e Otto Ribeiro na madrugada do domingo, dia 13 de dezembro e que resultou na morte do jovem Leandro Rosendo e em lesões graves numa adolescente de 17 anos.

Além de cruzar o sinal vermelho no semáforo, o condutor do veículo Fiat Cronos bateu, arrastou a motocicleta conduzida por Leandro por cerca de 50 metros e fugiu sem prestar socorro.

O delegado Marcel Ito Okuma e o promotor de Justiça Fernando Rocha anunciaram a prisão durante entrevista coletiva no final da tarde desta segunda-feira.

Segundo Rocha, a defensora do motorista não cumpriu o compromisso assumido de apresentar seu cliente para prestar depoimento e foi decretada a prisão preventiva.

Segundo o representante do Ministério Público, que acompanhou as investigações por estar de plantão no final de semana do acidente, o motorista deverá responder por homicídio doloso. “Ao dirigir embriagado e passar o semáforo no sinal vermelho, ele assumiu o risco do acidente e dos resultados produzidos. Além disso, não prestou socorro, deixou o local do acidente e tentou fugir da responsabilidade ao dizer à autoridade policial que o seu pai era o motorista no momento do acidente”, explicou Fernando Rocha.

O inquérito será concluído, relatado e encaminhado ao Poder Judiciário.

O promotor de Justiça Fernando Rocha acompanhou as investigações