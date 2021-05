Motorista morre em colisão frontal dois dias antes do seu aniversário

Uma colisão frontal matou um ranchariense dois dias antes do seu aniversário.

O motorista Wagner Rodrigues, conhecido como ‘Pelego’, comemoraria 38 anos nesta terça-feira, dia 11 de maio.

Ele morreu em acidente registrado por volta das 20h30 deste domingo, dia 9 de maio, no km 491 da SP-284, no trecho denominado como Prefeito José Cagliardi, no município de Paraguaçu Paulista.

Rodrigues conduzia um veículo Voyage, branco, placas de Rancharia, no sentido Quatá a Paraguaçu Paulista, quando, por razões a serem esclarecidas, colidiu frontalmente com uma carreta Scania, cor prata, placas de São Gabriel do Oeste-MS.

O motorista do Voyage morreu no local e seu corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Tupã, onde passaria por exame necroscópico, antes de ser liberado à família para ser velado e sepultado na cidade de Rancharia.

O veículo ficou destruído na colisão.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos e foi ouvido sobre o acidente.

O delegado que registrou a ocorrência requisitou o laudo pericial da Polícia Científica.

Legenda: Voyage ficou destruído

Imagem: Paulo Água