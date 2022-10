Motociclista é preso com 17 quilos de haxixe em fundo falso no banco

Um motociclista de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária transportando mais de 17 quilos de haxixe no fundo falso do banco de sua motocicleta CG 125 cc, placa de Itaquaraí-MS.

A prisão aconteceu nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, na praça de pedágio de Florínea, no km 449 da rodovia Miguel Jubran.

Os policiais deram sinal de parada obrigatória ao motociclista, que trafegava em direção à capital paulista.

O nervosismo do motociclista ao ser questionado sobre o destino e motivo da viagem e o fato de a motocicleta ser 125 cilindradas e com placa de Itaquaraí-MS -que fica a mais de 540 km de Assis-, despertaram a atenção dos policiais rodoviários, que decidiram fazer uma revista minuciosa no veículo.

Durante a revista, os policiais descobriram um fundo falso instalado entre o tanque de combustível, banco e quadro.

No interior do fundo falso foram encontrados 17 quilos, 840 gramas de haxixe que estavam embalados em sacos plásticos.

O motociclista, residente em Apucarana, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Assis, onde a ocorrência foi registrada.

Após ter a prisão ratificada pelo delegado de polícia, o acusado de tráfico foi levado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará a audiência de custódia.

A motocicleta e a droga foram apreendidas.

Policial retira drogas do fundo falso da motocicleta

Imagem: Polícia Militar Rodoviária