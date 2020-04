Morte de filho de jornalista assisense comove centenas de amigos

A morte do garoto Miguel Lustosa Galvão, de 12 anos, ocorrida na madrugada desta sexta-feira, dia 17 de abril, na Santa Casa de Marília, comoveu centenas de assisenses, que publicaram mensagens de condolências e conforto nas redes sociais, endereçadas ao pai dele, o jornalista Jeferson Galvão, formado na FEMA e passagem por várias emissoras de rádios e TV de Assis e na região.

Na quinta-feira, amigos do jornalista fizeram um apelo por orações pela recuperação do menino, que encontrava-se internado: “Miguel Lustosa Galvão encontra-se internado na UTI com meningite bacteriana. Ele sentiu dores na coluna e depois nas pernas, foi levado ao hospital e na manhã de ontem (quarta-feira). Encaminhado à UTI, está entubado. O estado do Miguel é grave, pois ele está com outras bactérias no corpo e os médicos não sabem ainda como tratar! Corrente de oração, clamando pela vida e recuperação do garoto Miguel! Que a família tenha força nesse momento tão delicado, e que Deus cure cada célula do Miguel para honra e glória do Senhor nosso médico!”, escreveram os amigos.

No entanto, por volta das cinco horas da manhã desta sexta-feira, o próprio pai. Jeferson Galvão. escreveu em sua página na rede social Facebook: “Infelizmente meu guerreirinho não resistiu e virou uma Linda estrela no céu. Miguelzinho, meu menino birrentinho você será eterno. Sempre irei te amar, meu filho. Deus quis você ao lado dele. Que você olhe por todos aqueles te amam. A dor no meu peito e horrível”, narrou Galvão.

A mensagem teve centenas de mensagens de amigos do jornalista. A maioria delas desejando forças à família no doloroso momento.

O corpo do garoto Miguel Lustosa Galvão está sendo velado e será sepultado, às 17 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Marília.

Jeferson e o filho Miguel Lustosa, que morreu aos 12 anos