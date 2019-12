Morreu o cozinheiro e garçom João ‘Urubu’

Morreu neste final de semana um dos mais tradicionais cozinheiros e garçons da cidade de Assis.

João Gabriel de Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo apelido de ‘João Urubu’, durante décadas, foi o ‘cara’ na cozinha do Restaurante do Tatu, desde o tempo que funcionava na esquina da Prefeitura Municipal de Assis, cruzamento da rua dom José Lázaro Neves com a avenida Rui Barbosa.

Além de preparar as refeições, ele servia as mesas com muita educação e respeito aos clientes que, rapidamente, se transformavam em amigos.

Na juventude, João Urubu atuava como lateral direito em alguns clubes de futebol amador da cidade, entre eles DERAC e Ídolos Esporte Clube.

O sepultamento de João Gabriel de Oliveira, que estava morando na rua Tibiriçá, na vila Ribeiro, aconteceu na tarde de domingo, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

João ‘Urubu’ morreu aos 68 anos