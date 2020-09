Morre o Ministro da Eucarística e vigilante bancário ‘Toinho’

Morreu no início da noite deste sábado, dia 19 de setembro, no Hospital Regional de Assis, o Ministro da Eucaristia da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Complexo Prudenciana, e vigilante bancário Antônio José de Andrade, o ‘Toinho’, de 47 anos de idade, que morava na rua Ari de Melo, na vila Nova Florínea.

Ele deixa a esposa e uma filha.

Recentemente, Toinho estava trabalhando como vigilante bancário na agência da Caixa Econômica Federal, na avenida Rui Barbosa, mas ja trabalhou em outros bancos em Assis.

O corpo será velado a partir das 7 horas deste domingo, na Catedral de Assis, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Antônio José de Andrade, ‘Toinho’, morreu aos 47 anos