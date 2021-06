Morre o ferroviário aposentado Waldemar dos Santos, o ‘Dema’, da vila Operária

A Vila Operária está, mais uma vez, em luto.

Morreu neste sábado, aos 72 anos de idade, o ferroviário aposentado Waldemar dos Santos, o ‘Dema’, tradicional morador da rua Otacílio Dorácio Mendes, antiga rua Catiguá, e um dos filhos do casal formado pelo saudoso ‘seo’ Chico e ‘dona’ Maria.

Waldemar integrava uma família de bons jogadores.

Ele é irmão do saudoso Paulinho (ex-meio campista do VOCEM) e Zequinha (ex-maio campista do VOCEM e Operário de Campo Grande).

Dema foi zagueiro da equipe do VOCEM, na época em que o time era conhecido por ‘marianinho’, e conquistou títulos no futebol amador de Assis na década de 70. “Ele tinha uma impulsão impressionante e era um zagueiro clássico”, se lembra o amigo Jorge Ganime.

Há alguns anos, Dema lutava contra um grave problema de saúde e vinha recebendo cuidados dos irmãos e sobrinhos.

Por conta dos protocolos de segurança sanitária, não haverá velório e o sepultamento de Waldemar dos Santos, o ‘Dema’, acontecerá ao meio-dia, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Dema morreu aos 72 anos