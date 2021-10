Morre o dentista Dr. Benelli

Morreu na noite desta sexta-feira, o dentista Carlos Augusto Benelli, que atuava na Unidade de Saúde da vila Operária e tinha o seu consultório no mesmo bairro, na esquina da rua André Perine com a avenida Siqueira Campos.

O corpo será velado na Loja Maçônica União e Fidelidade, na rua João Jardim Pereira, 123, no Jardim Europa, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

As causas da morte não foram divulgadas até o momento.

Em 2019, Carlos Augusto Benelli foi homenageado pela Câmara Municipal ao receber o Diploma de Mérito Odontológico.

Durante a sessão solene, Benelli disse: “É apaixonante viver de Odontologia. O ofício dá alegria aos pacientes devolvendo o sorriso. E, apesar de desgastante, é exercida com amor.”

Benelli era um amante da música e do rádio. Era torcedor fanático do Palmeiras e do VOCEM.