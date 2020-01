Morre a líder comunitária Sueli Rocha, do Assis III

Morreu no início da tarde desta terça-feira, dia 7 de janeiro, aos 59 anos de idade, a líder comunitária Sueli Rocha, que dirigia a Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Assis III.

Segundo familiares, na sexta feira, dia 3, ela sofreu um princípio de infarto na quadra do Assis III. Socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU-, ela foi levada para o Núcleo de Atendimento Referenciado do Hospital Regional.

Posteriormente, teve complicações, sendo transferida para a UTI da Santa Casa de Misericórdia de Assis, onde não resistiu e teve sua morte confirmada na tarde desta terça-feira.

O velório que, inicialmente, aconteceria no Centro Funerário Pax, foi transferido para o Centro Comunitário do Assis III, e deve começar no final da tarde ou início da noite.

Na quarta-feira, dia 8, em horário a ser definido pela família, o corpo será levado para a vizinha cidade de Tarumã, onde acontecerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

