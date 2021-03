Moradora do Parque Universitário ganha R$ 10 mil em sorteio

Uma moradora do Parque Universitário, em Assis, ganhou a importância de R$ 10 mil neste domingo, dia 28 de fevereiro. Ela foi contemplada no terceiro prêmio do Hiper Saúde Bauru. O prêmio principal, de R$ 200 mil, saiu para Lúcia Gomes dos Santos, da cidade de Promissão.

A assisense Solange Felizardo Fernandes Silva, que mora na rua João Antônio Carneiro, receberá o prêmio integral de R$ 10 mil, livre de encargos e impostos.

Outros três moradores de Assis foram contemplados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’ no mesmo sorteio deste domingo.

Adalberto Nogueira, residente na rodovia Clementino Alves de Souza, entre Assis e Platina, foi premiado com R$ 1 mil.

Leandro Silva, que mora na rua José Rodrigues Leme, no Conjunto Habitacional Nova Assis, também ganhou R$ 1 mil.

Aloísio Binato, morador da rua Ademar de Barros, na vila Glória, adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru no Avenida Max, no ponto de venda ‘Maurício e Maurício”, e também faturou R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’.

No total, foram R$ 13 mil em prêmios distribuídos para Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru neste final de semana. “Nossa cidade continua sendo abençoada e de muita sorte”, comemorou o representante do Hiper Saúde, Lauro Valim.